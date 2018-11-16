В курортному Трускавці, на Львівщині триває Чемпіонат Європи з хортингу. Це - український вид спорту, проте участь у ньому беруть спортсмени з десятка країн.

Що ж являє собою хортинг, розкаже наша кореспондент Галина Якушко.

Хортинг - абсолютно новий вид спорту. В Україні - з'явився 9 років тому. І бере свій початок від бойових мистецтв часів козацтва, - коли козаки виходили на хорт, тобто арену, аби перемогти у двобої суперника за допомогою спеціальних прийомів.

"З усіх воїнів, яких я бачив на світі - ніхто з таким презирством не відносився до смерті. Так що козаки - вони, по перше, не бояться смерті, по друге - головне правило козаків: нема більшої честі чим загинуть за друзів своїх", - говорить Олександр Зюбенко, наказний отаман.

Сьогодні у вправності змагаються не лише українці. Загалом - учасники 15 національностей. Дехто не стримує емоцій.

"Внимательно, Жора! Он идет на стезание!"

Змагаються і хлопці, і дівчата. Спортсмени - різного віку. Наймолодшим усього 8, проте жага до перемоги у них - недитяча.

"Я нашел уязвимое место и бросил его. Получается, был такой момент, что можно было найти и бросить. Я очень сильно хочу победить, это Европа, это для мене уже очень большой успех!", - розповідає Георгій Максимов, спортсмен з Білорусі.

Організатори кажуть - планують і надалі розвивати хортинг. І навіть націлюються на Олімпійські ігри.

"От як козаки в свій час на майдані, на хорті на круглому проводили двобої - арсенал прийомів ми залишили в хортингу. Ми хочемо, щоб він був у всесвітніх іграх, коли небуть в Олімпіаду можемо зайти. Чому це Україна не може мати такі високі амбіції? Ми здатні на це!", - переконаний Едуард Єременко, президент Всесвітньої Федерації хортингу.

У тому, що колись хортинг стане олімпійським видом спорту - певні і експерти. Але такий вид змагань повинен стати популярним щонайменше у 40 країнах світу.

"Якщо вид спорту буде розвинутий у світі і йому спочатку треба пройти Всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту - по тому, з часом, може себе представити, як один із заходів на Олімпіаді", - наголосив Олег Карась, керівник відділу фізичного виховання, спортивно-технічних та прикладних видів спорту Міністерства молоді та спорту.

Змагання триватимуть ще три дні. Уже завтра до бою стануть дорослі.