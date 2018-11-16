Завтра у світі відзначать щорічний день передчасно народженої дитини. А вже сьогодні в перинатальному центрі Кропивницького зібрались колишні пацієнти, разом із батьками. Усі малюки -- передчасно народжені. Свого часу лікарям довелося боротися за життя кожного з них. Однак зараз ці діти не відрізняються від решти своїх однолітків. Зі щасливими родинами спілкувалися наші кореспонденти.

Марійки, Софії, Злати, Максими та Владислави. Сьогодні вони найголовніші гості перинатального центру на "святі поспішайок" - так лагідно медики називають передчасно народжених немовлят.

Вікторія та Володимир мріяли про дітей довгих дев'ять років. Перший син народився вагою півтора кілограми. Зараз йому вже 2 з половиною роки. Передчасно народилася і друга дитинка, яку вже третій тиждень виходжують тут - у перинатальному центрі.

"Завдячую лише Богу і цим лікарям, які були біля мене весь час, які давали надію, навіть якщо було дуже-дуже-дуже важко. Друга лялечка, в нас донька знаходиться в реанімації на даний час, народилися ми 2 листопада з вагою 1 кілограм 50 грамів. Маємо дуже велику надію на лікарів, які допоможуть", - говорить Вікторія Нижник, мама.

"Перинатальний центр - це єдиний заклад в області, який дозволяє отримати надію", - запевняє Володимир Нижник, тато.

Непосидючий Даниїл - третя дитина сорокап'ятирічної Оксани. І дався їй при народженні найважче.

"17 марта 2015 года родился, 26 недель, 1 килограмм 170... ой, это просто не передать. Главное, что все хорошо! Спасибо, что помогли, выносили нас, выходили", - подякувала Оксана Даренко, мама.

У Кропивницькому цей перинатальний центр відкрили першим в Україні сім років тому. За цей час тут виходили 1300 малюків. 87 - були завважки до кілограма. Всі живі та здорові- хваляться лікарі.

"Видим этих деток и вроде держались-держались, а слезы все-равно наворачиваются, потому что они уже такие большие, взрослые, а мы их видели такими маленькими, такими крохотными", - розповідає Тетяна Мітєва, завідувач Кіровоградського обласного перинатального центру.

Розваги, солодощі, повітряні кульки - це все для маленьких поспішайок. Лікарі запевняють, такі зустрічі для них дуже важливі, адже бачать, що їхні зусилля - не марні.