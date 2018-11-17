В Киеве огонь охватил офисное здание (фото) [ Редактировать ]
В Киеве по адресу улица Оросительная, 5в, произошел пожар. Горело офисное помещение в двухэтажном здании.
Об этом сообщает "Информатор".
Огонь охватил одну из комнат на втором этаже здания. Пожарным удалось не допустить распространение огня на соседние помещения и ликвидировать пожар на площади около 20 квадратных метров.
В момент начала пожара внутри никого не было, обошлось без пострадавших. На месте работали пять единиц основной и спасательной техники, а также дежурили медики и патрульная полиция.
Причину возгорания установит следствие.
Днями ранее на Оболони горели склады площадью около 280 квадратных метров.
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