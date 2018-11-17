В США страдают от снежной стихии не только люди, но и животные, даже такие экзотические, как верблюды. Видео с одним из млекопитающих, стоящим на обочине дороги в заснеженной Пенсильвании, сейчас набирает большую популярность в сети.

Как выяснилось, из-за снегопада на дороге образовались пробки, жертвой которых, в частности, и стало это теплолюбивое животное, поэтому его привязали на обочине дороги к машине.

Как сообщают местные СМИ, верблюда, которого зовут Эйнштейн, везли на запад в Центр искусств в штате Пенсильвания, но в связи со сложившейся ситуацией его решили вернуть обратно в зоопарк.

А вытащил животное на улицу водитель фургона - сделал он так, чтобы Эйнштейна быстрее заметили полицейские и забрали в теплое место.

В конце концов верблюд все же доехал до своего дома, сейчас с ним все - в порядке.

Напомним, снегопады в США унесли жизни восьми человек.