В Киеве разбойник с ножом напал на прохожего [ Редактировать ]
В Киеве правоохранители задержали мужчину за разбойное нападение на прохожего. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.
Злоумышленник, угрожая ножом, отобрал у прохожего сумку и попытался сбежать с места преступления. Однако его быстро удалось задержать сотрудникам полка полиции особого назначения.
По данному факту начато уголовное производство.
Ранее сообщали, что в Запорожье мужчина зверски напал на девушку у подъезда.
по теме
В Киеве сгорели огромные склады (фото)
В Оболонском районе Киева горели склады площадью около 280 квадратных метров
ЧП в центре Киева: жуткие кадры с места события
13 ноября в центре Киева произошла серьезная авария: прорвало трубу с горячей водой
У центрі Києва утворився кількаметровий гейзер
У центрі столиці утворився кількаметровий гейзер посеред дороги
В Киеве нашли сгоревшую машину с трупом внутри
В столице обнаружили взорванную машину, внутри которой был труп
Машинист тепловоза переехал своего сына
В Киеве произошла настоящая трагедия: отец убил собственного сына