В Киеве правоохранители задержали мужчину за разбойное нападение на прохожего. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

Злоумышленник, угрожая ножом, отобрал у прохожего сумку и попытался сбежать с места преступления. Однако его быстро удалось задержать сотрудникам полка полиции особого назначения.

По данному факту начато уголовное производство.

Ранее сообщали, что в Запорожье мужчина зверски напал на девушку у подъезда.