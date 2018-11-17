Во Франции число пострадавших среди демонстрантов, протестующих против поднятия цен на бензин, выросло до 100. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на BFM.

Ситуация в центре Парижа остается напряженной. Почти 1200 демонстрантов, находящихся на площади Согласия и в районе Елисейского дворца, начали сидячую акцию протеста под правительственными зданиями, требуя отставки президента Эммануэля Макрона и обвиняя полицию в том, что они применяют силу против них.

По данным МВД Франции, количество протестующих по всей стране достигло 244 тысяч человек. В результате различных инцидентов пострадали по меньшей мере 100 человек, еще 58 человек задержаны.

Кроме того, глава МВД Франции Кристоф Канастер предупредил протестующих, что полиция получила приказ вмешаться в случае, если в ближайшее время не будут разблокированы основные автомагистрали.

Ранее мы сообщали, что в ходе протестов погиб один человек.