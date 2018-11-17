Масштабные протесты во Франции: количество пострадавших возросло [ Редактировать ]
Во Франции число пострадавших среди демонстрантов, протестующих против поднятия цен на бензин, выросло до 100. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на BFM.
Ситуация в центре Парижа остается напряженной. Почти 1200 демонстрантов, находящихся на площади Согласия и в районе Елисейского дворца, начали сидячую акцию протеста под правительственными зданиями, требуя отставки президента Эммануэля Макрона и обвиняя полицию в том, что они применяют силу против них.
По данным МВД Франции, количество протестующих по всей стране достигло 244 тысяч человек. В результате различных инцидентов пострадали по меньшей мере 100 человек, еще 58 человек задержаны.
Кроме того, глава МВД Франции Кристоф Канастер предупредил протестующих, что полиция получила приказ вмешаться в случае, если в ближайшее время не будут разблокированы основные автомагистрали.
Ранее мы сообщали, что в ходе протестов погиб один человек.
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