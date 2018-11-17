Пограбування на мільйон вісімсот тисяч гривень. В Ірпені двоє невідомих обчистили інкасаторську автівку "Приватбанку".

Працівники фінустанови приїхали, аби замінити касети в одному з банкоматів. У цей час до автомобіля під'їхав чорний позашляховик і заблокував рух. Погрожуючи зброєю, злочинці забрали касети з грошима і втекли.

Тепер їх розшукують правоохоронці.

За інформацію про грабіжників "Приватбанк" обіцяє винагороду у розмірі 100 тисяч гривень.

"Був введений план "Перехоплення" в Київській області. Зараз тривають оперативно-розшукові заходи по встановленню злочинців. Поліцією кваліфікована ця подія як грабіж. І внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за даною кваліфікацією - стаття 186 ККУ", - повідомив Микола Жукович, речник Нацполіції Київської області.