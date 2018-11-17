Пограбування інкасаторів: "Приватбанк" обіцяє 100 тисяч за "голови" злочинців [ Редактировать ]
Пограбування на мільйон вісімсот тисяч гривень. В Ірпені двоє невідомих обчистили інкасаторську автівку "Приватбанку".
Працівники фінустанови приїхали, аби замінити касети в одному з банкоматів. У цей час до автомобіля під'їхав чорний позашляховик і заблокував рух. Погрожуючи зброєю, злочинці забрали касети з грошима і втекли.
Тепер їх розшукують правоохоронці.
За інформацію про грабіжників "Приватбанк" обіцяє винагороду у розмірі 100 тисяч гривень.
"Був введений план "Перехоплення" в Київській області. Зараз тривають оперативно-розшукові заходи по встановленню злочинців. Поліцією кваліфікована ця подія як грабіж. І внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за даною кваліфікацією - стаття 186 ККУ", - повідомив Микола Жукович, речник Нацполіції Київської області.
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