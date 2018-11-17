Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал результаты работы украинско-американской Комиссии стратегического партнерства.

Президент отметил надежную основу для наращивания успеха двустороннего сотрудничества в разных сферах. Об этом в субботу, 17 ноября, президент сообщил на своей странице в Facebook.

"Благодарен президенту Дональду Трампу, госсекретарю Помпео и всем американским друзьям за надежное плечо поддержки и непоколебимую солидарность с Украиной! Заложена надежная основа для наращивания успеха нашего двустороннего сотрудничества в политической, оборонной, инвестиционно-экономической и энергетической отраслях и отрасли безопасности", - говорится в сообщении.

По словам президента, совместное заявление по итогам заседания открывает широкие горизонты партнерства.

"Важным является признание прогресса Украины на пути реформ и в укреплении нашей оборонной устойчивости, равно как и подтверждение приверженности Вашингтона и в дальнейшем поддерживать Украину на этом пути. Никогда в истории украинско-американские отношения не были столь крепкими, плодотворными и многообещающими", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время рабочего визита в Соединенные Штаты встретился со специальным представителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером. О чем договорились, читайте тут.