В Черкасском художественном музее открылась выставка "Предчувствие будущего" одного из самых известных художников в истории – Огюста Родена.

До 17 декабря жители города могут впервые воочию увидеть скульптуры, которые в свое время произвели революцию в европейском искусстве. В частности, "Мыслителя", который считается таким же узнаваемым произведением, как "Мона Лиза" Да Винчи.

Работы Родена уже столетие экспонируются на выставках-блокбастерах лучших мировых музеев и собирают рекордные суммы на художественных аукционах.

Открытие выставки "Предчувствие будущего" в Черкасском художественном музее

Фото: пресс-служба ФГРУ

В ходе открытия инициатор выставки, президент Фонда гуманитарного развития Украины Наталия Заболотная подчеркнула, что название проекта имеет непосредственное отношение к Черкассам.

"Я сама черкащанка, для меня будущее нашего города и области – тема важная и болезненная. У нас хватает инфраструктурных проблем: лишь за последнюю неделю в Черкассах случился транспортный коллапс, а Смела осталась без тепла. Но есть такие гуманитарные кризисные вопросы, которые угрожают нашему будущему как цивилизованного общества. С культурной карты региона могут исчезнуть десятки уникальных памятников истории и архитектуры, среди которых – имение Энгельгардтов в Будище, где жил Тарас Шевченко, дом врачей в Мошнах, созданный легендарным зодчим Владиславом Городецким, роскошный замок Нарышкина-Шувалова в Тальном. А среди проблемных внешкольных заведений сейчас большие опасения вызывает состояние крупнейшей в области детской художественной школы имени Даниила Нарбута в Черкассах", – отметила Заболотная.

По ее словам, школа десятилетиями не видела ремонта, сквозь ее крышу протекает дождевая вода, а государственные службы еще и угрожают ее закрыть, потому что в такой ситуации выполнить все нормативы школа просто не в состоянии.

"Но большое искусство творит чудеса, оно спасает будущее – и поэтому доходы от благотворительных билетов на выставку Родена направляются на спасение этой школы. На спасение талантливых детей, которые будут творить будущее Украины", – рассказала Заболотная.

Вместе со скульптурами Родена в Черкасском художественном музее выставлены произведения украинских художников, которые используют

технологии дополненной реальности – Виктора Сидоренко, Романа Минина, Юлии Беляевой, Олега Тистола, Николая Маценко, Сергея Шаулиса, Владимира Сая.

Заболотная подчеркнула, что выставка Родена поставила Черкассы на актуальную художественную карту Европы - ведь именно сейчас в Великобритании проходит выставка "Роден и скульптура Саффолка", которую британская пресса назвала одним из главных художественных событий осени.

Напомним, Наталья Заболотная в 2010-2016 годах возглавляла "Мистецький Арсенал". В 2017 году Заболотная возглавила Фонд гуманитарного развития Украины и основала гражданскую платформу #SOSмайбутнє, которая занимается спасением культурно и социально значимых объектов по всей территории Украины: исторических замков, музеев, культурных центров, художественных и спортивных школ.