За прошедшие сутки на Донбассе боевики понесли потери. По данным разведки, два террориста были ликвидированы и еще двое получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС в Facebook.

В субботу, 17 ноября, враг 16 раз открывал огонь по позициям украинских войск. При этом зафиксировано 10 случаев применения вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Один военнослужащий получил ранения не совместимо с жизнью. За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции имела признаки к увеличению огневой активности противника и оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Боевики осуществляли обстрелы из минометов калибра 82 мм в районах населенных пунктов Песчаное, Желобок, Новотошковское, Орехово, Вольное, Троицкое и Светлодарск. Кроме того, вблизи желобков, хутора Свободного и Светлодарска противник вел огонь из минометов 120-го калибра. По опорным пунктам неподалеку Марьинки, Березовой, Красногоровка, Гнутово, Лебединского и Широкино оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов, отметили в ООС.

На днях на Донбассе обстреляли беспилотники ОБСЕ.