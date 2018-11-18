Жительница Прикамья (Россия) жестко убила свою дочь за отказ становится примерной мусульманской. Женщина несколько месяцев планировала убийство своего ребенка, сообщает Politeka.

Она заранее принесла домой топор, который взяла на своем дачном участке. Планируя расправу, женщина наточила лезвие и стала выбирать удачный момент. Поступок женщины шокирует, ведь она сама была воспитана в православной семье. Однако в молодости после замужества сменила веру, поскольку ее избранником стал гражданин Турции. С мужем они развелись 7 лет назад, но мужчина и дальше продолжал обеспечивать экс-супругу, у которых с ним родилось двое детей. Женщина нигде не работал и все свое время посвятила тому, чтобы воспитать детей в мусульманских традициях.

Однако юной дочери больше нравилось проводить время с подругами, которые позволяли себе делать макияж и встречаться с мальчиками. Последней каплей для 48-летней женщины стало платье, которое ее дочь выбрала для выпускного бала. Платье было очень красивым и достаточно скромным, по общепринятым меркам, но только не для Татьяны, которая сочла его слишком вульгарным. Женщина зарубила топором дочь, когда та легла спать. Позже призналась следователям мать - убийца ей стало гораздо легче на душе, как только сердце "грешной" дочери перестало биться.

Такие вопиющие случаи происходят каждый день. Ранее многодетная мать зарезала новорожденного сына.