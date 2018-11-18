Александра Усика высмеяли в сети (фото) [ Редактировать ]
Украинского боксера Александра Усика высмеяли за его прическу. Чемпион мира опубликовал совместное фото с Владимиром Кличко на своей станице в Instagram.
Однако все внимание поклонников спортсмена привлекла его прическа. Многие подписчики отметили, что она выглядит довольно комично.
Фото: Instagram
"Прическа как у додика", "Саня, поменяй прическу!", "Не могу, похож на Джима Кэри", "Усик выглядит как бедный родич из села", Прическа родом из 90-х", - отметили пользователи.
Публичные люди всегда находятся под пристальным вниманием СМИ и поклонников. Нередко знаменитости оказываются под огнем критики. Ранее украинская певица Ани Лорак шокировала фанатов вульгарным образом.
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