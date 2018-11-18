В местных выборах, которые состоятся 23 декабря 2018 года, примут участие 47 партий, сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По данным комиссии, в избирательную комиссию по состоянию на 17 ноября поступили соответствующие документы от 47 партий, руководящим органом которых принято решение об участии местных организаций в первых и дополнительных местных выборах 23 декабря.

"Из представленных документов требованиям соответствуют документы 46 политических партий. Партия "Новые лица" не представила копию устава партии", - сообщили в ЦИК.

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