В интернете появилось шокирующее с тестированием нового iPad Pro фирмы Apple. Автор YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нильсон обычно проверяет на прочность смартфоны, но представленные недавно планшеты iPad Pro также не избежали "испытания", пишет internetua.

На видео показано, что новый iPad Pro от Apple за 799 долларов очень легко сгибается и ломается пополам. Выяснилось, что внутри стилус наполнен всевозможной электроникой, включая катушку беспроводной зарядки. Также в корпусе поместилось несколько мощных магнитов для крепления к планшету.

Во время испытания экрана iPad Pro на устойчивость к царапинам обошлось без сюрпризов - он царапается так же, как и у всех современных смартфонов. Но автор видео отметил, что стекло в планшете достаточно тонкое, из-за чего даже при несильных нажатиях картинка искажается.

Ранее новые характеристики процессора iPhone XS шокировали пользователей.