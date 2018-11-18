В Киеве арестовали одного из нападавших на инкассаторов в Ирпени, которые похитили 1,8 млн гривен, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Правоохранительные органы обнаружили в столице машину на которой грабители скрылись с места преступления. Неподалеку от места обнаружения внедорожника, полицейские обнаружили мужчину, похожего на одного из грабителей. Во время личного досмотра у мужчины обнаружили большие пакеты, в которых он собирался переносить деньги. Во время осмотра машины было изъято 5 кассет с деньгами.

Подозреваемого доставили в изолятор временного содержания. Мужчина родом с Житомирщины, имеет 15-летний стаж в местах лишения свободы за совершение разбоев и грабежей.

В субботу, 17 ноября, неизвестные в масках напали на инкассаторов в Ирпене. В результате инцидента пострадал один человек.