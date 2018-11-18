Масштабна пожежа в столиці. Напередодні в одному зі спальних районів Києва зайнялася багатоповерхівка. Лише дивом ніхто не постраждав. За версією жителів будинку, головна причина - несправна проводка. Всі подробиці інциденту розкаже Богдан Вербицький.

Пожежа в щойно зданому в експлуатацію будинку почалася близько першої години дня. Спочатку мешканці відчули запах пластмаси, а через декілька хвилин із щитових повалив дим.

"Открыл шкаф, там де предохранители, а от туда дым повалил".

На місце події прибули перші пожежні розрахунки.

"Пожежа виникла в шахті там де прокладаються кабелі. Горіли саме кабелі з третього по сімнадцятий поверх. Загалом було виведено на безпечну відстань тридцять чотири людини, а також 4 людини врятовано. Рятувальники одразу приступили до гасіння пожежі за допомогою вогнегасників. Водою не могли гасити через те, що будинок був під напругою", - повідомила Світлана Водолага, начальник сектору Головного управління ДСНС України у м.Києві.

За словами мешканців будинку, відключення електроенергії довелося чекати більше, ніж півгодини.

"Должен быть аварийный электрик. Или дежурный, или аварийный. Его не было. То есть ждали 40 минут, пока обесточат. Получается, пожарные не могли тушить пожар. Они собирали огнетушители и с полиции, и со "скорых" собирали огнетушители и тушили этажи огнетушителями. По стояку, там где пожарные краны, нету ни рукавов, нету воды. Пожарная сигнализация не сработала. Дымовые шахты не открылись. Ничего не было".

Щоб оцінити масштаби, і перевірити стан протипожежної системи, ми вирішили зайти в середину. Однак впускати нас не хотіли.

"Жильцы - они идут по своим делам, а вы зачем туда идете? - Ми разом з жильцями. Можливо, вони хочуть нам щось розказати. - Ага, да-да-да. Только не надо меня "лечить", слава Богу не пацан. Ладно, звони Серьога".

Після вимоги з боку мешканців новобудови, знімальну групу пропустили в середину. А там - наче після зйомок голлівудського бойовика.

Як виявилося, пожежні крани в будинку є. Але вони закриті. І без гідрантів.

"Это пожарный щит чтобы для пожара, для тушения. Но вот пустой. Шлангов нет. И, ничего, никакого огнетушителя".

Протипожежна сигналізація теж вийшла з ладу. Прикріпили її просто до стелі.

"Вот можно вверху посмотреть пожарную сигнализацию, как она плавилась, но не работает. - Вот. Это к ней подходят провода. Автоматическая пожарная вытяжка дыма. Когда срабатывает сигнализация - автоматически открываются все вытяжки, для того, чтобы вытягивало дым наверх. Для того, чтобы дым не стоял в коридорах. - Чи спрацювало? - Нет. Как видите, она закрытая".

"Ванна на этой неделе была установлена. Плиточники закончили", - показує нам свою квартиру Руслан. Меблі на кухню купив нещодавно. Як тепер все відмити - не знає. Зізнається на квартиру збирав дуже довго. Де тепер взяти грошей на ще один ремонт, чоловік не знає.

"Уже заказана вся мебель, сделан ремонт, уже собирались на следующей неделе заезжать жить. И вот вчера такое случилось, которое в принципе перечеркнуло все планы, испортило весь ремонт. И как теперь? Чтоо делать? И собственно, где жить - тоже мы не знаем. Деньги последние, то есть мы машину продали, чтобы купить квартиру", - розповідає Руслан, мешканець багатоповерхівки.

За словами жителів будинку, головна причина пожежі - несправна проводка і відсутність пожежної сигналізації. До слова, остання проблема стосується не тільки цього будинку.

"Наш дом 3-4 сдан в 2016 году, и пожарной сигнализации у нас нету. Ни в парадном, ни в квартирах. И так мы до сих пор без сигнализации. Нет ни в квартире, ни в парадном. Ни пожарных рукавов нет, ничего нет", - скаржиться Валентина, мешканка багатоповерхівки.

Ця, сусідня новобудова - трохи старіша. Її здали в експлуатацію ще минулої осені. Тут проблема та сама. Пожежні крани - пусті. Чи працює пожежна сигналізація - невідомо.

"Це має бути сигналізація. От вона йде навіть сюди, якийсь дріт. Тобто, все воно має бути зав'язане. Тут вентиляція здається".

Потерпілі від пожежі інвестори, написали офіційного листа забудовнику з вимогою усунути технічні несправності будинку та відремонтувати житло постраждалих за рахунок компанії.

"Если они нас не примут, мы устроим акцию протеста".