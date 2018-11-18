Суд обрав запобіжний захід контрабандисту-вбивці [ Редактировать ]
Два місяці арешту без права на заставу. Суд обрав запобіжний захід жителю Рахівського району, який збив на смерть прикордонника.
Нагадаємо, 16 листопада у селі Ділове на Закарпатті тютюнові контрабандисти наїхали - на офіцера. Наступного дня він помер у лікарні. Тоді ж поліція затримала контрабандиста, який був за кермом. Це 34-річний житель Рахівського району. Чоловік здався сам. За вбивство правоохоронця йому загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.
"Розслідування просить обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком до 60 днів", - наголосив Віталій Малюк, слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду.
"Загинула молода людина, підзахисний усвідомлює свої дії, які призвели до цього. Визнає свою вину, готовий понести покарання", - заявив адвокат підсудного
Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін на свої сторінці у Facebook наголосив, що правоохоронці повинні використовувати зброю для свого захисту. Тоді злочинці розумітимуть, що в разі нападу на поліцейського, їх можуть убити.
по теме
На Закарпатті тютюнові контрабандисти збили прикордонника
На Закарпатті тютюнові контрабандисти на автівці збили прикордонника. Нині офіцер у вкрай важкому стані у комі
Мужчина жестоко убил знакомого и подбросил труп соседям
В Харьковском районном суде слушалось дело мужчины, который зарезал знакомого и подбросил тело соседям
Арештували снайпера за підозрою у вбивствах активістів Євромайдану
20 лютого 2014 року затриманий із гвинтівки застрелив активіста Майдану - режисера Олександра Храпаченка
З України намагалися вивезти старовинні видання Святого Письма
Громадянин Білорусі намагався вивезти з України старовинні видання Святого Письма
У Німеччині колишній медбрат зізнався у вбивстві сотні пацієнтів
У Німеччині триває суд над колишнім медпрацівником, який зізнався у вбивстві сотні пацієнтів. Для підсудного Нільса Хегеля - це вже другий судовий розгляд. Трьома роками раніше його визнали винним у двох убивствах та двох спробах убивств - тоді він отримав довічне ув'язення