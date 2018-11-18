Два місяці арешту без права на заставу. Суд обрав запобіжний захід жителю Рахівського району, який збив на смерть прикордонника.

Нагадаємо, 16 листопада у селі Ділове на Закарпатті тютюнові контрабандисти наїхали - на офіцера. Наступного дня він помер у лікарні. Тоді ж поліція затримала контрабандиста, який був за кермом. Це 34-річний житель Рахівського району. Чоловік здався сам. За вбивство правоохоронця йому загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.

"Розслідування просить обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком до 60 днів", - наголосив Віталій Малюк, слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду.

"Загинула молода людина, підзахисний усвідомлює свої дії, які призвели до цього. Визнає свою вину, готовий понести покарання", - заявив адвокат підсудного

Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін на свої сторінці у Facebook наголосив, що правоохоронці повинні використовувати зброю для свого захисту. Тоді злочинці розумітимуть, що в разі нападу на поліцейського, їх можуть убити.