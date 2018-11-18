На передовій - вісім обстрілів. Майже всі у Донецькій області. Двічі бойовики били з важкої зброї - доходило до 120 калібру. Українським військовим довелося відповідати.

Докладніше про ситуацію - Геннадій Вівденко, він побував на позиціях біля Мар'їнки.

Тактика хаотична з боку бойовиків, в районі нашої оборони Красногорівка - Мар'їнка поодинокі постріли. Чекають на відповідь.

"Тактики боя боевиков, - точно сказать не могу, потому что либо ее вообще нет, либо ее не существует - захотели отстрелялись, захотели - нет. Участок опасный, расстояние 400 метров до боевиков", - говорить Віталій, військовослужбовець Збройних Сил України.

Нещодавно тут відбувся гарячий бій з окупантами. За даними радіоперехоплення - троє вбитих найманців. До десяти поранених.

"Оно все происходит моментально, но ми готовы в любой момент принять бой. Мы готовы отработать. Люди все настроены нормально", - говорить Віталій, військовослужбовець Збройних сил України.

На цій ділянці фронту противник зазнав суттєвих втрат і повністю відмовився від атак. З того боку виставив міни-розтяжки.

Олександр, який брав участь в цьому бою - раніше служив у тилу на західній Україні. Не так давно сам напросився на фронт - захищати наші рубежі на Сході держави.

"Сам напросився на першу позицію щоб попробувати що до чого, побачити, як кожен військовослужбовець реагує на ситуацію, яка проходить біля нього, на дії, як противник застосовує свої сили. Як ми можемо застосовувати свої сили", - говорить Олександр, військовослужбовець Збройних сил України.

На сусідній позиції вже досвідченіший боєць Едуард показує - що допомагає йому перебувати вже п'ятий рік на фронті. Він називає це "каверами" - обереги, які відводять ворожі кулі. І під Іловайськом тоді, і під Авдіївкою зараз.

"Чіпляв мій товариш "на фарт". Тоді з під Іловайську з 19 касок вийшло 6. Цей "кавер-бобоник" - він на фарт", - показує Едуард, військовослужбовець Збройних сил України.

Найцінніше для бійця - те що зробила для нього родина.

"Тут в мене оберегів ще трошки. Це від дружини, це - від дітей", - говорить Едуард, військовослужбовець Збройних сил України.