В ночь на 19 ноября в Каменском Днепропетровской области на перекрестке проспектов Аношкина и Свободы произошло ДТП.

Иномарка, подъезжая к перекрестку, проигнорировала знак "Стоп" и в результате этого протаранила вагон трамвая №1, сообщает местное издание 5692.com.ua.

Сразу после ДТП, трамвай совершил экстренную остановку, а люди, находившиеся неподалеку, кинулись помогать водителю автомобиля.

Водитель иномарки в свою очередь начал сдавать назад, переехав тротуар задним ходом он "ушел" в кювет и лишь там остановился.

Ранее в соседнем в Днепре останки погибшей под трамваем женщины несколько дней лежали между рельсами посреди города.