Иномарка на скорости протаранила трамвай в Каменском (видео) [ Редактировать ]
В ночь на 19 ноября в Каменском Днепропетровской области на перекрестке проспектов Аношкина и Свободы произошло ДТП.
Иномарка, подъезжая к перекрестку, проигнорировала знак "Стоп" и в результате этого протаранила вагон трамвая №1, сообщает местное издание 5692.com.ua.
Сразу после ДТП, трамвай совершил экстренную остановку, а люди, находившиеся неподалеку, кинулись помогать водителю автомобиля.
Водитель иномарки в свою очередь начал сдавать назад, переехав тротуар задним ходом он "ушел" в кювет и лишь там остановился.
Ранее в соседнем в Днепре останки погибшей под трамваем женщины несколько дней лежали между рельсами посреди города.
по теме
Жуткое ДТП под Киевом: BMW разорвало и выбросило на "встречку"
На выезде из Киева по Житомирской трассе произошла авария с участием иномарок
В Запорожье рог троллейбуса пробил маршрутку с ребенком
в Запорожье у троллейбуса упал рог, пробил маршрутку и травмировал ребенка
На Тернопільщині під час оформлення ДТП виявили партію психотропів
Водій "Мерседеса" збив молоду жінку на пішохідному переході, після чого намагався залишити місце аварії
В Киеве столкнулись сразу 5 авто (видео)
В Киеве на проспекте Победы произошло масштабное ДТП
Иностранный дипломат попал в ДТП в центре Киева (фото)
В центре Киева столкнулись Volkswagen Passat и Mercedes, управляемый дипломатом из Греции