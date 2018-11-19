Комітет кредиторів "Центренерго" вимагає результати аудиту [ Редактировать ]
Мова йде про результати фінансового аналізу та рекомендації по приватизації, які надало польське відділення "Ernst & Young". Нагадаємо, що Фонд державного майна без проведення конкурсу заплатив 3 мільйони євро "Ernst & Young" за інвестиційний супровід приватизації. Ще раніше ФДМ залучив технічним консультантом по приватизації "Центренерго" іншого представника "великої четвірки" – "Deloitte", повідомляє 1news.
Далі Голова ФДМ Віталій Трубаров з посиланням на рекомендації інвестиційного консультанта повідомив, що стартова ціна продажу 78,3% акцій "Центренерго" складе 6 млрд, тобто вартість компанії оцінена в 7,66 млрд грн або $ 283 мільйони.
"Центренерго" перебуває в стані банкрутства і всі істотні угоди в обов’язковому порядку узгоджуються з арбітражним керуючим, який підзвітний комітету кредиторів.
У 2017 році "Центренерго" отримало 2,55 млрд грн прибутку, а за 9-ть місяців 2018 року сплатило до бюджету понад 3,85 млрд грн.
Арбітражним керуючим "Центренерго" є Євген Луговський.
Крім результатів аудиту кредитори "Центренерго" розглянуть звіт про закупівлі вугілля і питання узгодження істотних угод. Особливу увагу приділять сумнівним операціям – оголошеним керівництвом "Центренерго" закупівлям вугілля з Грузії на суму понад 2 млрд. грн., необґрунтованим зростанням виробничих витрат в 2018 році і виплаченим авансам, які сягають 70-80% від сум контракту.
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