Мова йде про результати фінансового аналізу та рекомендації по приватизації, які надало польське відділення "Ernst & Young". Нагадаємо, що Фонд державного майна без проведення конкурсу заплатив 3 мільйони євро "Ernst & Young" за інвестиційний супровід приватизації. Ще раніше ФДМ залучив технічним консультантом по приватизації "Центренерго" іншого представника "великої четвірки" – "Deloitte", повідомляє 1news.

Далі Голова ФДМ Віталій Трубаров з посиланням на рекомендації інвестиційного консультанта повідомив, що стартова ціна продажу 78,3% акцій "Центренерго" складе 6 млрд, тобто вартість компанії оцінена в 7,66 млрд грн або $ 283 мільйони.

"Центренерго" перебуває в стані банкрутства і всі істотні угоди в обов’язковому порядку узгоджуються з арбітражним керуючим, який підзвітний комітету кредиторів.

У 2017 році "Центренерго" отримало 2,55 млрд грн прибутку, а за 9-ть місяців 2018 року сплатило до бюджету понад 3,85 млрд грн.

Арбітражним керуючим "Центренерго" є Євген Луговський.

Крім результатів аудиту кредитори "Центренерго" розглянуть звіт про закупівлі вугілля і питання узгодження істотних угод. Особливу увагу приділять сумнівним операціям – оголошеним керівництвом "Центренерго" закупівлям вугілля з Грузії на суму понад 2 млрд. грн., необґрунтованим зростанням виробничих витрат в 2018 році і виплаченим авансам, які сягають 70-80% від сум контракту.