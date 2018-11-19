В Гватемале была объявлена эвакуация из-за извержения вулкана Фуэго. В общей сложности эвакуироваться призвали около 2000 жителей, передает AP.

Отмечается, что жителей 10 общин в Гватемале призвали эвакуироваться в безопасные районы.

На фотографиях вулкана после полуночи видно горящую лаву на вершине.

Мониторинг деятельности вулкана за воскресенье показал, что интенсивность извержения сохраняется, поэтому была объявлена ​​эвакуация для безопасности людей.

Вулкан высотой 3763 метров - один из самых активных в Центральной Америке. В июне после извержения вулкана погибли 194 человека и по меньшей мере 234 человек пропали без вести.

Не так давно в Калифорнии вспыхнули лесные пожары.