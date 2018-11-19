Извержение вулкана в Гватемале: объявлена эвакуация [ Редактировать ]
В Гватемале была объявлена эвакуация из-за извержения вулкана Фуэго. В общей сложности эвакуироваться призвали около 2000 жителей, передает AP.
Отмечается, что жителей 10 общин в Гватемале призвали эвакуироваться в безопасные районы.
На фотографиях вулкана после полуночи видно горящую лаву на вершине.
Мониторинг деятельности вулкана за воскресенье показал, что интенсивность извержения сохраняется, поэтому была объявлена эвакуация для безопасности людей.
Вулкан высотой 3763 метров - один из самых активных в Центральной Америке. В июне после извержения вулкана погибли 194 человека и по меньшей мере 234 человек пропали без вести.
Не так давно в Калифорнии вспыхнули лесные пожары.
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