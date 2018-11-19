Новый год уже совсем скоро. В связи с этим в Киеве появится множество развлекательных мероприятий.

Podrobnosti.ua собрали для вас самые интересные новогодние и рождественские ярмарки в Киеве.

Софийская площадь

Здесь традиционно размещают главную елку страны. Также к середине декабря здесь обязательно появляется рождественский городок, в котором можно найти все, что угодно: прилавки с ароматной выпечкой, уникальные сувениры и елочные украшения. Для детей здесь предусмотрены аттракционы.

Организатором грандиозных новогодних вечеринок под открытым небом выступает международный этнокультурный проект Folk Ukraine.

Этот месяц будет насыщен чрезвычайной концертной программой, глинтвейном, разнообразием стрит-фуда, сувенирной продукции из всех уголков Украины и теплыми эмоциями и приятными сюрпризами.

Тематика нынешнего новогоднего праздника на Софийской и Контрактовой площадях в Киеве - "Страна северного сияния".

Празднование Нового года 2019 в Киеве традиционно начнется вечером 31 декабря и закончится далеко за полночь 1 января. В новогоднюю ночь гостям праздника предложат праздничный концерт.

Когда: с 15.12.2018 по 13.01.2019

Цена: бесплатно

Михайловская площадь

Является продолжением рождественского городка на Софийской площади. Как правило, здесь располагают ярмарку с вкуснейшими напитками и блюдами, а также уникальными сувенирами.

Когда: с 15.12.2018 по 13.01.2019

Цена: бесплатно

Певческое поле

Здесь традиционно располагается парк зимних развлечений со всевозможными горками, а также ледовым катком.

К зимним праздникам тут построят сказочные замки из 120 тонн настоящих апельсинов и лимонов. Посетители сказочные дома Гарри Поттера, Рапунцель, Алладина, Робин Гуда, графа Дракулы. Апельсины и лимоны будут выполнять роль кирпичиков, из которых и построят замки.

Когда: с 21 декабря по 7 января

Цена: 100 грн

ВДНХ

Ежегодно в этом месте проводят множество праздничных мероприятий: интересные спектакли для детей и взрослых, большое количество фуд-кортов, мастер-классов, шоу-румов, фотозон и других интересных локаций;

Контрактовая площадь - в этом месте чаще всего действует не только рождественская ярмарка, но и каток, а также множество других интересных и увлекательных развлечений для всей семьи.

Когда: с 14 декабря 2018 по 20 января 2019

Цена: бесплатно

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