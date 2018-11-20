В уряді це пояснюють небияким попитом на канабіс в інших країнах

У Греції дозволили вирощувати марихуану на експорт, а також використовувати її в лікуванні. В уряді це пояснюють небияким попитом на канабіс в інших країнах - зокрема Канаді та Ізраїлі.

Тож урядовці серйозно налаштовані стати великим світовим експортером конопель. Водночас запевняють, говорити про повну легалізацію наркозілля в Греції ще зарано. Безкарно в країні зможуть використовувати психотроп лише за медичними показниками та з відповідним рецептом. Так планують полегшувати біль в онкохворих і пацієнтів з неврологічними недугами.

Наразі повністю легалізована марихуана лише в двох державах світу - Канаді та Уругваї.