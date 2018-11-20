У Греції вирощуватимуть марихуану на експорт [ Редактировать ]
У Греції дозволили вирощувати марихуану на експорт, а також використовувати її в лікуванні. В уряді це пояснюють небияким попитом на канабіс в інших країнах - зокрема Канаді та Ізраїлі.
Тож урядовці серйозно налаштовані стати великим світовим експортером конопель. Водночас запевняють, говорити про повну легалізацію наркозілля в Греції ще зарано. Безкарно в країні зможуть використовувати психотроп лише за медичними показниками та з відповідним рецептом. Так планують полегшувати біль в онкохворих і пацієнтів з неврологічними недугами.
Наразі повністю легалізована марихуана лише в двох державах світу - Канаді та Уругваї.
по теме
На Херсонщині вилучили марихуани на 2 млн гривень
Марихуани на майже 2 мільйони гривень вилучили поліцейські на Херсонщині. Елітні сорти конопель ділки вирощували в орендованому будинку
У Мексиці збираються легалізувати марихуану
Мексика вважається найбільшим постачальником нелегальної марихуани до США
У Греції скасували зарплати священнослужителям
Кому доведеться утримувати церковний персонал?
Македонія та Греція відновлюють авіасполучення
Македонія та Греція відновлюють пряме авіасполучення після більш як десятирічної перерви. Про це повідомляє агентство Associated Press
День достоинства и свободы: что нужно знать каждому украинцу
В среду, 21 ноября, в Украине отмечают День достоинства и свободы