Керівник Державної фіскальної служби Мирослав Продан має довести свою невинуватість або нести відповідальність. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман.

Він також відзначив, що за минулі півтора року ДФС вдалося вирішити проблему з відшкодуванням ПДВ та розпочати боротьбу із корупційними схемами на митниці.

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють, що Продан заволодів майже 90 мільйонами бюджетних грошей.

"Що стосується самого керівника - моя позиція проста. Якщо є вина і скоєний злочин - то хто б це не був, він має нести відповідальність. Але якщо цієї вини немає - він має довести невинуватість в судах і поставити крапку", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.