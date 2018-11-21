Под Киевом авто "влетело" в лесовоз: движение парализовано [ Редактировать ]
В среду, 21 ноября, около 06:30, под Киевом, возле села Вита Почтовая, "Газель" врезалась в лесовоз. Об этом пишет "Информатор".
По предварительной информации, "Газель" ехала в сторону Киева, а фура разворачивалась, чтобы ехать в том же направлении. По неизвестным причинам водитель "Газели" не заметил полуприцеп и врезался в него. В момент удара в кабине находились три человека.
В результате столкновения были госпитализированы водитель и пассажир. Предварительно, они получили незначительные травмы. Из-за аварии на трассе в сторону Киева растянулась многокилометровая пробка - полуприцеп фуры перегородил две из трех полос движения.
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