В среду, 21 ноября, около 06:30, под Киевом, возле села Вита Почтовая, "Газель" врезалась в лесовоз. Об этом пишет "Информатор".

По предварительной информации, "Газель" ехала в сторону Киева, а фура разворачивалась, чтобы ехать в том же направлении. По неизвестным причинам водитель "Газели" не заметил полуприцеп и врезался в него. В момент удара в кабине находились три человека.

В результате столкновения были госпитализированы водитель и пассажир. Предварительно, они получили незначительные травмы. Из-за аварии на трассе в сторону Киева растянулась многокилометровая пробка - полуприцеп фуры перегородил две из трех полос движения.

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