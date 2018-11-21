21 ноября в Украине уже пятый год подряд отмечают День Достоинства и свободы. В 2013-м году на Майдан вышли люди с мирным протестом против приостановления тогдашней властью процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Однако мирный протест перерос в кровавые события.

Причины Евромайдана

Пять лет назад, 21 ноября, Кабинет Министров Украины под руководством Николая Азарова принял постановление о приостановлении процесса подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, что должно было произойти на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства" 28-29 ноября.

Соглашение сорвалось из-за того, что тогдашний президент Виктор Янукович уверял, что евроинтеграция Украине очень дорого обойдется, последней указывали сумму в 160 миллиардов долларов.

И для возобновления евроинтеграционного процесса тогдашняя украинская власть потребовала от ЕС компенсировать эту сумму. Взамен, как "дешевую" альтернативу сближению с ЕС, предлагалось Украине присоединиться к Таможенному Союзу с Россией.

Поэтому, ссылаясь на эти расходы, 21-го ноября, за неделю до Саммита в Вильнюсе, правительство Азарова приняло решение отказаться от подписания Соглашения, что вызвало возмущение в обществе и волну массовых протестов по всей стране.

Начало протестов Революции Достоинства

Уже вечером того же дня на Майдане Независимости в Киеве собрались более тысячи человек, к протестующим также присоединился и ряд тогдашних оппозиционных политиков. В тот же день Окружной административный суд Киева запретил проведение массовых акций в центре Киева до 7 января 2014-го года.

Кроме Киева, акции состоялись в Ивано-Франковске, Донецке, Хмельницком, Львове, Ужгороде, Луцке. Параллельно в соцсетях и СМИ для определения протестов распространились слово и хэштег "Евромайдан", который стремительно набирал популярность.

Хронология событий

Несмотря на запрет суда, уже на следующий день количество людей в Киеве начало увеличиваться, и к вечеру 22-го ноября уже насчитывалось несколько тысяч протестующих.

В тот же вечер начались первые серьезные столкновения между правоохранителями и протестующими, последние попытались установить палатки.

23-го ноября работники милиции пытались оттеснить митингующих с Майдана, обосновывая это необходимостью установки новогодней елки, которая впоследствии стала одним из символов Евромайдана.

Уже 24 ноября состоялись первые массовые митинги в Киеве (100 тысяч участников) и Львове (около 20 тысяч). Также в эти дни массовые акции продолжались в Луганске, Днепропетровске, Харькове, Донецке, Одессе, Черкассах и других городах. Однако в некоторых городах митинги были разогнаны силовиками.

26 ноября к протестам организованно присоединились студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Киево-Могилянской академии.

В последующие дни состоялись предупредительная и общая студенческая забастовка. Участники протестов всячески старались не отождествлять себя с какими-нибудь политическими силами, поэтому существовало табу на использование символики политических партий.

Хотя сами оппозиционные политики на митингах присутствовали. Разгоны акции протеста по мере приближения и завершения саммита в Вильнюсе понемногу спадали, людей, которые ночевали на Майдане, становилось все меньше.

Сразу после завершения Вильнюсского саммита, в ночь на 30 ноября 2013-го года спецназовцы "Беркута" получили приказ разогнать протестующих, которые еще оставались на Майдане. "Беркутовцы" во время силового разгона избили десятки активистов, преимущественно молодежь.

Случаи неправомерного применения силы сотрудниками спецотряда МВД были зафиксированы журналистами. Часть протестующих смогла найти убежище на территории Михайловского собора, который на протяжении нескольких месяцев был одним из оплотов революционеров.

Смотрите также программу праздничных мероприятий на День достоинства и свободы 2018.