Рождественский пост 2018: календарь питания по дням (инфографика) [ Редактировать ]
Рождественский пост в 2018 году с 28 ноября 2018 по 6 января 2019 года.
В течение всего поста необходимо исключить из рациона любое мясо, яйца, молоко и молочные продукты.
Podrobnosti.ua сделали полный календарь питания на Рождественский пост, что можно есть.
Рождественский пост является одним из четырех многодневных, последним в году. Впервые установлен он был еще во времена раннего христианства, в IV веке, и длился всего семь дней.
В период поста бывает пять уровней строгости:
- абсолютное воздержание от употребления каких-либо продуктов;
- употребление только растительной пищи, без добавления масла (сухоядение);
- употребление растительной пищи в готовом или сыром виде, без добавления масла;
- растительная готовая или сырая пища с добавлением подсолнечного или оливкового масла (елея);
- блюда из рыбы.
Этапы Рождественского поста
- 28 ноября – 19 декабря
- 20 декабря – 1 января
- 2–6 января
Меню на все периоды Рождественского поста
- С 28 ноября по 19 декабря по понедельникам, средам и пятницам следует употреблять пищу, которая не поддавалась термообработке. Допускаются фрукты, овощи, грибы, орехи, хлеб, мед и сухофрукты. По вторникам и четвергам разрешена горячая пища с добавлением растительного масла, например, овощные супы и каши. То же самое можно есть по субботам и воскресеньям, дополнив рацион рыбой и вином.
- Во время праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы допускается рыба, горячая пища, растительное масло и вино.
- С 20 декабря по 1 января по понедельникам, средам и пятницам допускаются необработанные продукты. Во вторник, четверг и в выходные дни можно есть горячие блюда и растительное масло.
- Со 2 по 6 января в понедельник, среду и пятницу – необработанная пища, во вторник и четверг можно есть горячую пищу без масла. На выходных можно добавить к горячей еде растительное масло.
- 6 января, в Сочельник, запрещается есть что-либо до восхождения первой звезды. После – следует начать трапезу с кутьи - традиционного рождественского блюда из зерен пшеницы или риса, подслащенных медом, сухофруктами, изюмом, маком и орехами.
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