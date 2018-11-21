Рождественский пост в 2018 году с 28 ноября 2018 по 6 января 2019 года.

В течение всего поста необходимо исключить из рациона любое мясо, яйца, молоко и молочные продукты.

Podrobnosti.ua сделали полный календарь питания на Рождественский пост, что можно есть.

Рождественский пост является одним из четырех многодневных, последним в году. Впервые установлен он был еще во времена раннего христианства, в IV веке, и длился всего семь дней.

В период поста бывает пять уровней строгости:

абсолютное воздержание от употребления каких-либо продуктов;

употребление только растительной пищи, без добавления масла (сухоядение);

употребление растительной пищи в готовом или сыром виде, без добавления масла;

растительная готовая или сырая пища с добавлением подсолнечного или оливкового масла (елея);

блюда из рыбы.

Этапы Рождественского поста

28 ноября – 19 декабря

20 декабря – 1 января

2–6 января

Меню на все периоды Рождественского поста

С 28 ноября по 19 декабря по понедельникам, средам и пятницам следует употреблять пищу, которая не поддавалась термообработке. Допускаются фрукты, овощи, грибы, орехи, хлеб, мед и сухофрукты. По вторникам и четвергам разрешена горячая пища с добавлением растительного масла, например, овощные супы и каши. То же самое можно есть по субботам и воскресеньям, дополнив рацион рыбой и вином. Во время праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы допускается рыба, горячая пища, растительное масло и вино. С 20 декабря по 1 января по понедельникам, средам и пятницам допускаются необработанные продукты. Во вторник, четверг и в выходные дни можно есть горячие блюда и растительное масло. Со 2 по 6 января в понедельник, среду и пятницу – необработанная пища, во вторник и четверг можно есть горячую пищу без масла. На выходных можно добавить к горячей еде растительное масло. 6 января , в Сочельник , запрещается есть что-либо до восхождения первой звезды. После – следует начать трапезу с кутьи - традиционного рождественского блюда из зерен пшеницы или риса, подслащенных медом, сухофруктами, изюмом, маком и орехами.

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