В киевском ТРЦ "Смарт плаза" на проспекте Победы найден труп разнорабочего. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Позавчера, 19 ноября, около пяти часов вечера в городе Киеве в служебном помещении теплопункта, в подземном паркинге ТРЦ Смарт плаза обнаружен труп разнорабочего 1956 года, в состоянии гнилостных изменений", - говорится в сообщении.

Причина смерти мужчины - многочисленные переломы ребер и грудины с повреждениями внутренних органов.

По данному факту начато досудебное расследование по статье об умышленном убийстве (часть 1 статьи 115 УК Украины).

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