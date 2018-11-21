В Киеве посреди ТРЦ нашли труп [ Редактировать ]
В киевском ТРЦ "Смарт плаза" на проспекте Победы найден труп разнорабочего. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Позавчера, 19 ноября, около пяти часов вечера в городе Киеве в служебном помещении теплопункта, в подземном паркинге ТРЦ Смарт плаза обнаружен труп разнорабочего 1956 года, в состоянии гнилостных изменений", - говорится в сообщении.
Причина смерти мужчины - многочисленные переломы ребер и грудины с повреждениями внутренних органов.
По данному факту начато досудебное расследование по статье об умышленном убийстве (часть 1 статьи 115 УК Украины).
Ранее мы писали о том, что муж расчленил жену и фотографировал детей с трупом.
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