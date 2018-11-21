Бажання долучитися до проекту вже висловили 5 космічних агентств, які входять у програму МКС

Японія шукатиме воду на Місяці. Зараз учені розробляють такий апарат, що зможе доправити на Землю зразки місячного ґрунту. Відправити на супутник його планують через 4-5 років.

Також науковці міркують над створенням міжнародної місячної станції.

Бажання долучитися до проекту вже висловили 5 космічних агентств, які входять у програму МКС.