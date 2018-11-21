Японія шукатиме воду на Місяці [ Редактировать ]
Японія шукатиме воду на Місяці. Зараз учені розробляють такий апарат, що зможе доправити на Землю зразки місячного ґрунту. Відправити на супутник його планують через 4-5 років.
Також науковці міркують над створенням міжнародної місячної станції.
Бажання долучитися до проекту вже висловили 5 космічних агентств, які входять у програму МКС.
по теме
У Німеччині презентували зонд, який проведе експедицію углиб Марса
Експедиція углиб Марса. Таку амбітну мету поставила німецька космічна агенція. Там показали новітній зонд, який має зануритися на глибину близько 5 метрів, узяти зразки речовин із поверхні Червоної планети та передати на Землю дані про хімічний склад і температуру
Німецька космічна агенція проведе експедицію углиб Марса
Експедиція углиб Марса. Таку амбітну мету поставила німецька космічна агенція. Там показали новітній зонд, який має зануритися на глибину близько 5 метрів, узяти зразки речовин із поверхні Червоної планети та передати на Землю дані про хімічний склад і температуру
По космосу несется галактический "каннибал"
Астрономы обнаружили гигантскую галактику, которая поглощает другие космические макрообъекты
В США запустили спроектированную в Украине ракету Antares (видео)
В субботу, 17 ноября, в 11:01 за киевским временем в США с космодрома аэрокосмического агентства NASA Wallops Island в штате Вирджиния запустили ракету-носитель Antares
SpaceX готується встановити новий рекорд
У намірах компанії не тільки повторити, а й побити минулорічний рекорд, адже на 19 листопада запланований новий запуск