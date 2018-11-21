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В матче любительских команд чемпионата Бразилии во время пробития пенальти произошел курьезный случай. Хозяева настолько не хотели проигрывать, что призвали на помощь своих питомцев.

Казалось бы, после точного удара футболиста в угол ворот уже ничто не спасет команду, однако на поле внезапно появилась наблюдавшая за серией одиннадцатиметровых ударов такса. Собака поняла, что голкиперу не под силу взять очередной пенальти, и сделала это вместо него. Как итог, удар отражен, публика ликует, а судья явно сконфужен.

Пес отделался легким испугом, наверное, как и голкипер. Но можно и не сомневаться в том, что за этой собакой уже следят топовые команды планеты.

Ранее стало известно, что ФИФА кардинально изменит правила пробития пенальти.