Сейв года: собака-вратарь спасла футболистов от позора [ Редактировать ]
Фото: кадр из видео youtube
В матче любительских команд чемпионата Бразилии во время пробития пенальти произошел курьезный случай. Хозяева настолько не хотели проигрывать, что призвали на помощь своих питомцев.
Казалось бы, после точного удара футболиста в угол ворот уже ничто не спасет команду, однако на поле внезапно появилась наблюдавшая за серией одиннадцатиметровых ударов такса. Собака поняла, что голкиперу не под силу взять очередной пенальти, и сделала это вместо него. Как итог, удар отражен, публика ликует, а судья явно сконфужен.
Пес отделался легким испугом, наверное, как и голкипер. Но можно и не сомневаться в том, что за этой собакой уже следят топовые команды планеты.
Ранее стало известно, что ФИФА кардинально изменит правила пробития пенальти.
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