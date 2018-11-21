Також домовилися про співпрацю у сферах кібербезпеки

Україна і Велика Британія посилять співпрацю для протидії російській агресії. Про це йдеться у спільній заяві очільників міністерств оборони двох держав.

Британці спорядять до України військових, що тренуватимуть спецпідрозділи ЗСУ та морських піхотинців. А ще до нас прибуде багатоцільовий корабель гідрографічної розвідки британських військово-морських сил.

Також домовилися про співпрацю у сферах кібербезпеки, розвідки та протидії гібридним загрозам.