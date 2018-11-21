Под Киевом полицейский убегал с 100 тысячами взятки (фото) [ Редактировать ]
В Белой Церкви Киевской области сотрудник Нацполиции требовал и получил от гражданина 108 000 гривен взятки, угрожая в случае неуплаты привлечь его к уголовной ответственности по обвинению в сбыте наркотических веществ, чего потерпевший на самом деле не совершал.
"Неправомерную выгоду полицейский получил в 2 этапа. Первый транш составил 14 000 гривен. После получения второй части взятки в сумме 94 тысячи гривен был задержан на территории Белой Церкви", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева 21 ноября.
Отмечается, что будучи уличенным "на горячем", полицейский пытался скрыться, однако был задержан.
До этого руководитель львовского вуза погорел на крупной взятке.
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