В Белой Церкви Киевской области сотрудник Нацполиции требовал и получил от гражданина 108 000 гривен взятки, угрожая в случае неуплаты привлечь его к уголовной ответственности по обвинению в сбыте наркотических веществ, чего потерпевший на самом деле не совершал.

"Неправомерную выгоду полицейский получил в 2 этапа. Первый транш составил 14 000 гривен. После получения второй части взятки в сумме 94 тысячи гривен был задержан на территории Белой Церкви", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева 21 ноября.

Отмечается, что будучи уличенным "на горячем", полицейский пытался скрыться, однако был задержан.

До этого руководитель львовского вуза погорел на крупной взятке.