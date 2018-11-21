Як прозоро й ефективно здійснювати управління, зміцнювати довіру людей до державних установ та боротися з корупцією. Про це говорили в Римі, на Форумі партнерства. В якості спеціального гостя виступила голова Харківської обладміністрації. Форум щороку проводить Міжнародна організація права розвитку, вона є офіційним спостерігачем при Генасамблеї ООН. Продовжить Світлана Шекера.

У будівлі іноземних справ Італії, в Римі, зібралися представники півсотні країн світу. Це члени Міжнародної організації права розвитку та представники держав, які мають із нею спільні проекти. Обговорюють - як створити світ, в якому кожен жив би гідно та в рамках закону. Вже три роки - організація працює і з Україною.

Якщо для багатьох країн-членів ІДЛО, нагальними є проблема гендерної рівності чи доступу до якісної їжі та ліків, то в Україні найгостріші питання - це боротьба з корупцією та якість надання державних послуг.

Цього року від України в якості спеціального гостя на форумі виступає голова Харківської обладміністрації Юлія Світлична. Україна ще не член організації, але вже втілила у життя ряд успішних спільних проектів. За сприяння європейців на Харківщині працює Центр надання адміністративних послуг. Міжнародні партнери допомогли встановити тут інформаційні термінали, систему електронної черги, навчили персонал. Тепер тут щодня обслуговують більше 3-х тисяч харків'ян.

"В регіональному центрі надається близько 400 послуг. Це різні сфери - це і пенсійного забезпечення. І соціального захисту населення. Адміністративні послуги, такі як оформлення паспорта, здійснення реєстрації. Реєстрація бізнесу, реєстрація нерухомого майна", - розповідає Оксана Попова, керівник Харківського регіонального центру послуг.

Генеральний директор ІДЛО Ірен Хан була у Харкові - інспектувала роботу центру.

"Я особисто відвідала Харків і бачила дуже цікавий центр надання адміністративних послуг населенню. Що стосується розвитку регіону, який нараховує три мільйони жителів, порівняно з іншими областями - Харківська має провідну роль у розвитку країни".

За допомоги міжнародної організації в Україні почала працювати система електронних закупівель ProZorro.

"Разом з IDLO Харківська область реалізує три основних напрями. Це реформа публічних фінансів. Це реформа публічних послуг. І це реформа публічного управління. Саме в рамках цієї співпраці Харківська область стала одним з регіонів для нової системи державних закупівель ProZorro. Цю систему визнано кращою в світі. За 2 роки вона дозволила Україні зекономити на державних закупівлях 2,5 млрд доларів, і зараз Світовий банк рекомендує її для впровадження урядам інших держав", - говорить Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.

Утім, проблема корупції турбує не лише українців.

"Корупція та організована злочинність позбавляють суспільства не менш як 5% світових ресурсів, знищують інституції, є найбільшою проблемою незалежності правосуддя, і вони продовжують панувати в деяких частинах світу", - заявив Дієго Гарсія-Саян, спеціальний доповідач ООН з питань незалежності суддів та юристів.

Перед міжнародними партнерами голова Харківської обладміністрації розгорнула сьогодні український прапор. Аби тут, у Римі, нагадати, що українці боролися і продовжують боротися за європейські цінності.