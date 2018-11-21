Сьогодні українські десантно-штурмові війська відзначають професійне свято. Дату обрали невипадково - в день їхнього покровителя святого Михаїла. Як святкували та чим дивували присутніх - бачила Лариса Зубенко.

Танки, БТР-и, військові вертольоти, міномети та бригада українських десантників сьогодні вийшли на імпровізоване поле бою. На честь дня десантно-штурмових військ на полігоні в Житомирській області провели показові тактичні навчання. За сценарієм, дії розпочались із атаки ворожого авіаційного удару. Десантники відтіснили ворога за 20 хвилин.

"Результати навчання засвідчили готовність військ до виконання завдань оборони держави будь-якої складності. Задоволений рівнем взаємодії, який продемонстрували всі учасники цих маневрів, бо була і авіація сухопутних військ і повітряні сили, і сили спеціальних операцій були задіяні в сьогоднішніх навчаннях і виконали свою роботу на відмінно", - заявив Петро Порошенко, президент України.

Чотирнадцять десантників отримали із рук президента іменні нагороди. Офіцери - ордени імені Богдана Хмельницького, солдати - ордени за мужність. Всі вони учасники бойових дій на Сході країни.

"Бути десантником це для мене велике і почесне звання , для кого б воно як не звучало, тому що перед нашими військами стоять задачі трошки вищого характеру, ніж перед іншими, носити його достойно, з гордістю і почесно", - говорить Олександр Хоменко, десантник.

На честь свята, бійці 95-ої окремої десантно-штурмової бригади вперше вдягли берети кольору марун.

"Я от три роки служу, і ми от за ці три роки багато чого навчилися, уровень намного віше, намного. Озброєння армії змінилося в кращу сторону, по-друге змінилося харчування в нас. Ну і ще змінилися умови нашого проживання".

Загалом Українські штурмові війська відіграють важливу роль в обороні країни. Тринадцять десантників нагороджені почесним званням - Герой України.