28 ноября начинается 40-дневный Рождественский пост (или Филипповский пост), который продлится до 6 января.

Главное в это время не ссориться с родными и близкими, избавить себя от греховных помыслов и страстей. Провести пост в молитве намного важней, чем воздержание от скоромной пищи.

По словам священников, больным людям разрешено поститься в той мере, в которой им разрешает врач. Кроме этого, ослабить ограничения в еде можно людям в преклонный возраст, а также тем, кто занимается тяжелым физическим трудом, пребывает в дороге. Как правило, от поста освобождаются беременные женщины и маленькие дети.

Какие продукты нельзя есть в Рождественский пост:

мясо;

яйца;

молоко;

сыр;

сливочное масло;

рыба и вино (в понедельник, среду и пятницу).

В пост алкогольные напитки лучше всего не употребляют вообще. Хотя в выходные и праздничные дни разрешается выпить немного вина.

Что можно есть в Рождественский пост:

овощи (картофель, свеклу, морковь, капусту, бобовые, лук);

фрукты (яблоки, груши, бананы, апельсины, мандарины, манго, папайя, ананас);

ягоды (виноград, хурма);

грибы;

каши (рис, гречку, овсянку и т.п.);

хлеб (сухари);

зелень;

орехи (в том числе семечки);

мед;

В субботу, воскресение, вторник и четверг можно есть рыбу, морепродукты, масло и даже вино.

Во время поста можно употреблять сырые, вареные, тушеные, запеченные, соленые блюда. Также разрешено делать салаты, есть соленья и консервированные овощи и фрукты, супы, запеканки, рагу, пироги, вареники. Не запрещено пить соки, морсы, кисели и чай.

Однако помните, что со 2 по 5 января 2019 года пост усиливается и нельзя употреблять даже рыбу. А в канун Рождества (6-го января) нельзя вкушать пищу до появления первой звезды на небе.

Полный календарь питания на Рождественский пост , смотрите тут.