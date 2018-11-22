Рождественский пост 2018: кому нельзя ограничивать себя в еде [ Редактировать ]
28 ноября начинается 40-дневный Рождественский пост (или Филипповский пост), который продлится до 6 января.
Главное в это время не ссориться с родными и близкими, избавить себя от греховных помыслов и страстей. Провести пост в молитве намного важней, чем воздержание от скоромной пищи.
По словам священников, больным людям разрешено поститься в той мере, в которой им разрешает врач. Кроме этого, ослабить ограничения в еде можно людям в преклонный возраст, а также тем, кто занимается тяжелым физическим трудом, пребывает в дороге. Как правило, от поста освобождаются беременные женщины и маленькие дети.
Какие продукты нельзя есть в Рождественский пост:
- мясо;
- яйца;
- молоко;
- сыр;
- сливочное масло;
- рыба и вино (в понедельник, среду и пятницу).
В пост алкогольные напитки лучше всего не употребляют вообще. Хотя в выходные и праздничные дни разрешается выпить немного вина.
Что можно есть в Рождественский пост:
- овощи (картофель, свеклу, морковь, капусту, бобовые, лук);
- фрукты (яблоки, груши, бананы, апельсины, мандарины, манго, папайя, ананас);
- ягоды (виноград, хурма);
- грибы;
- каши (рис, гречку, овсянку и т.п.);
- хлеб (сухари);
- зелень;
- орехи (в том числе семечки);
- мед;
В субботу, воскресение, вторник и четверг можно есть рыбу, морепродукты, масло и даже вино.
Во время поста можно употреблять сырые, вареные, тушеные, запеченные, соленые блюда. Также разрешено делать салаты, есть соленья и консервированные овощи и фрукты, супы, запеканки, рагу, пироги, вареники. Не запрещено пить соки, морсы, кисели и чай.
Однако помните, что со 2 по 5 января 2019 года пост усиливается и нельзя употреблять даже рыбу. А в канун Рождества (6-го января) нельзя вкушать пищу до появления первой звезды на небе.
Полный календарь питания на Рождественский пост , смотрите тут.
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