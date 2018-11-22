Порошенко назначил преемника Кучмы в ТКГ [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе, которая работает в Минске.
"Евгений Кириллович все эти трудные годы достойно представлял Украину в сфере безопасности группе. Он хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы Украины", - сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.
Ранее Украину в Минске представлял Леонид Кучма, который в октябре прекратил работу в ТКГ. На его место был временно назначен советник президента Украины, бывший первый заместитель министра иностранных дел Руслан Демченко.
Евгений Марчук родился 28 января 1941 года в Долиновке Кировоградской области. Он стал первым главой СБУ (1991-1994 года), и четвертым премьер-министром Украины (1995-1996 года). В 2015 году назначен представителем Украины по вопросам безопасности в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.
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