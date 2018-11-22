Президент Украины Петр Порошенко установил 24 января Днем внешней разведки Украины.

Праздник учрежден с целью возрождения национальной разведывательной идентичности и современных традиций чествования подвигов внешней разведки Украины, говорится в тексте указа президента №381/2018, подписанного 22 ноября.

"Учитывая значительный вклад сотрудников разведывательных органов Украины в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз, а также жизни, здоровья ее граждан и объектов государственной собственности за пределами Украины, укрепления обороноспособности государства, с целью возрождения национальной разведывательной идентичности и современных традиций чествования подвигов внешней разведки Украины постановляю установить в Украине День внешней разведки Украины, который отмечается ежегодно 24 января", - говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Скрин: president.gov.ua

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