В Украине появился новый праздник [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко установил 24 января Днем внешней разведки Украины.
Праздник учрежден с целью возрождения национальной разведывательной идентичности и современных традиций чествования подвигов внешней разведки Украины, говорится в тексте указа президента №381/2018, подписанного 22 ноября.
"Учитывая значительный вклад сотрудников разведывательных органов Украины в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз, а также жизни, здоровья ее граждан и объектов государственной собственности за пределами Украины, укрепления обороноспособности государства, с целью возрождения национальной разведывательной идентичности и современных традиций чествования подвигов внешней разведки Украины постановляю установить в Украине День внешней разведки Украины, который отмечается ежегодно 24 января", - говорится в тексте указа.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Скрин: president.gov.ua
21 ноября украинцы отмечали День достоинства и свободы.
по теме
Порошенко утвердил наказание для российских нелегалов
Петр Порошенко подписал законопроект об ответственности для граждан страны-агрессора за незаконное пересечение границы
Річниця Революції Гідності: як в Україні вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні?
Дата з гірким присмаком. Україна відзначає День Гідності та Свободи. П'ять років тому на Майдані зібралися перші мітингувальники, обурені відмовою влади від європейського курсу. Протести тривали кілька місяців і завершилися кривавими подіями у лютому 2014-го
Порошенко предложил свой вариант переименования Днепропетровской области
В Верховной Раде зарегистрирован неотложный президентский законопроект о переименовании Днепропетровской области
Восьмое марта и 9 мая отменяют: как перенесут выходные
Своими корнями международный женский день уходит в многовековую борьбу женщин за право участия в общественной жизни наравне с мужчинами
День достоинства и свободы: история Евромайдана
21 ноября в Украине уже пятый год подряд отмечают День Достоинства и свободы