Нелю Штепу разбил инсульт [ Редактировать ]
Экс-мэра Славянска Донецкой области Неля Штепа, которую судят по обвинению в сепаратизме, попала в больницу с инсультом.
Об этом во время судебного заседания в Орджоникидзенском районном суде Харькова 22 ноября заявили адвокаты подзащитной, передает УНН.
В связи с этим суд перенес заседание по делу на 24 января 2019 года.
Напомним, бывшего мэра Славянска задержали 11 июля 2014 года. Ей инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (статья 110 Уголовного кодекса Украины).
В ГПУ прокомментировали, что "экс-руководительница города обвиняется в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций".
В 2017 году Неля Штепа также была срочно госпитализирована во время судебного процесса в отделение кардиологии Харьковской областной клинической больницы.
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