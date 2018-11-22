Экс-мэра Славянска Донецкой области Неля Штепа, которую судят по обвинению в сепаратизме, попала в больницу с инсультом.

Об этом во время судебного заседания в Орджоникидзенском районном суде Харькова 22 ноября заявили адвокаты подзащитной, передает УНН.

В связи с этим суд перенес заседание по делу на 24 января 2019 года.

Напомним, бывшего мэра Славянска задержали 11 июля 2014 года. Ей инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (статья 110 Уголовного кодекса Украины).

В ГПУ прокомментировали, что "экс-руководительница города обвиняется в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций".

В 2017 году Неля Штепа также была срочно госпитализирована во время судебного процесса в отделение кардиологии Харьковской областной клинической больницы.