Член комітету кредиторів ПАТ "Центренерго" стягує з компанії додатково понад 1 млрд грн. Відповідну позовну заяву 19 листопада прийнято до розгляду Господарським судом Києва, сообщают 1news.

Йдеться про нарахування на суму заборгованості в рамках процедури банкрутства ПАТ "Центренерго" інфляційної втрати і 3% річних згідно норм ЦК України та існуючою практикою Верховного суду колегії суддів Касаційного господарського суду.

Також, в 2018 році Верховний суд затвердив "ДТЕК" в складі конкурсних кредиторів в процедурі банкрутства ПАТ "Центренерго", як правонаступника державного вугільного холдингу "Ровенькиантрацит", переданого в оренду на 49 років урядом Миколи Азарова.

Раніше глава Фонду держмайна Віталій Трубаров повідомив, що 13 грудня 2018 року відбудеться конкурс з приватизації 78% акцій ПАТ "Центренерго" зі стартовою ціною 6 млрд грн. Заявки на участь в конкурсі приймаються до 5 грудня 2018 року.

Через тиждень, арбітражний керуючий "Центренерго" Євген Луговський підтвердив, що комітет кредиторів ПАТ "Центренерго" вигамає надати низку документів по істотним операціям, в т.ч. результати аудиту компанії, проведеного "Ernst&Young", який вже обійшовся бюджету в 3 млн євро.

За результатами 2017 року "Центренерго" отримало 2,55 млрд грн прибутку, а за 2018 рік уже сплатило до бюджету понад 3,85 млрд грн. Така прибутковість пояснюється тим, що ПАТ "Центренерго", нарівні з "ДТЕК" Ріната Ахметова, реалізує в оптовий ринок електроенергію по формульній ціні "Роттердам+", встановленій НКРЕКП під керівництвом Дмитра Вовка.

Як повідомляли ЗМІ, 10 листопада 2018 року міністр енергетики США відвідав одну з теплових електростанцій "Центренерго".