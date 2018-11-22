24 ноября в Украине пройдет 85-я годовщина Голодомора 1932-1933 годов. В этот период в результате искусственного голода погибло больше 7 миллионов украинцев. Траурный день сопровождается мероприятиями, направленными на осветление произошедшего и проявления национальной скорби, почитания памяти жертв.

Программа мероприятий в Киеве

Согласно сообщению Киевской городской государственной организации, ко дню памяти в столице Государственный флаг Украины будет приспущен, а проведение развлекательных мероприятий ограничено.

Ежегодно в четвертую субботу ноября в 16:00 проводится памятная минута молчания в честь погибших во время Голодомора в 1932-1933 годах. При этом в рамках всеукраинской акции "Зажги свечу" во многих домах у окон устанавливаются огоньки.

Зажжение свечей - традиционное способ выражения почтения и чествования памяти. В годовщину события их зажигают на центральных площадях города, у памятников жертвам Голодомора, в храмах. В последних будут проходить поминальные панихиды.

Также будут проведены траурные мероприятия в Зале памяти Национального музея "Мемориал жертв Голодомора", в которых примут участие и представители органов государственной власти, местного самоуправления, общественности, духовенства и иностранных гостей.

К 85-й годовщине трагических событий Голодомора 1932-1933 годов будут проходить разнообразные просветительские мероприятия.

Кроме того, пройдет выставка архивных документов "Ко Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине" в Государственном архиве г. Киева. А в городских и районных библиотеках можно увидеть книжные выставки и пометить информационные часы, часы-реквиемы и литературные чтения.

Напомним, что в Канаде открыли мемориал жертвам Голодомора.