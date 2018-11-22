Многие люди не могут представить своего рациона без хлеба. Однако есть исключения, когда от него лучше отказаться. О них пишет Мakataka.

Топ-8 признаков того, что вам стоит отказаться от употребления хлеба:

1. Боли в желудке

Все врачи говорят: "Прислушивайтесь к своему животу".



Если вы съели за обедом много хлеба, а после него чувствуете вздутие живота, диарею или запоры, то причина может в том, что глютен повредил оболочку тонкой кишки.



Как следствие, организм не получает из пищи, которую вы едите, нужного количества минералов, витаминов и питательных веществ.

2. Головокружение

Многие люди, страдающие от непереносимости глютена, жалуются на "туман" в голове и странное чувство отсутствия баланса в жизни. Хотя они и подумать не могут, что причина именно в этом!



Это чувство "облачности" в сознании не является нормальным. Не миритесь с ним! А если оно является неотъемлемой частью вашей жизни, попробуйте перестать есть мучное.



Миллионы людей чувствуют, что их проблема уходит вместе с привычкой есть хлеб.

3. Перепады настроения

Подумайте об этом хорошенько. Если ваш кишечник недоволен пищей, которую он получает, то недовольным будет и мозг. Люди с нетерпимостью к клейковине часто страдают от раздражительности, нестерпимого беспокойства и плохого настроения в целом.



Медицинский журнал Новой Англии считает, что у тревоги и депрессии всегда есть одна из 55 описанных им причин.И одна из главных в списке - непереносимость глютена.

4. Хроническая мигрень

Головные боли - весьма распространенная проблема, но людям, страдающим от непереносимости глютена, она знакома как никому другому!



Обычно у них начинает болеть голова через 30-60 минут после еды.



Попутно головная боль сопровождается размытым зрением и болью вокруг глазниц.

5. Кожный зуд

Когда у вашего кишечника есть проблемы с переработкой клейковины, это почти всегда приводит к воспалительным процессам на коже. Поэтому такие люди часто страдают еще и от экземы, и от псориаза.



Иммунная система воспринимает хлеб как что-то вредное и опасное, а потому активно создает антитела, вызывающие сухость и зуд кожи.



Если у вас уже были бессонные ночи, проведенные в навязчивой идее расчесывать руки, локти, пальцы и голени, попробуйте на время отказаться от мучного.

6. Фибромиалгия

Фибромиалгия - это хроническое заболевание, которое вызывает сильную боль в мышцах, связках и сухожилиях. Страдают от нее примерно 4% населения Земли - главным образом, женщины.



По мнению многих специалистов в области здравоохранения, привычка избегать мучных продуктов может облегчить симптомы этой болезни.



Эксперт в области ревматологии, доктор медицинских наук, Алекс Шихман говорит, что при острых симптомах фибромиалгии он всегда советует пациентам разнообразить свой рацион. Почти всем помогает отказ от хлеба.



Так что в этом определенно есть смысл, верно?

7. Хроническая усталость

В этом тоже есть смысл. Если ваше тело пребывает в неисправном состоянии, а ваш разум никак не может избавиться от "тумана" и тревожности, то, разумеется, вы будете чувствовать усталость и исчерпанность.



Даже если при этом сможете получать "законных" 8-9 часов сна.



Вспомните, когда вы в последний раз просыпались со стойким ощущением, что чувствуете себя еще хуже, чем вечером?

8. Непереносимость лактозы

Непереносимость молочных и мучных продуктов имеет очень схожие симптомы. А бывает, что они идут рука об руку.



Если непереносимость лактозы уже стала для вас проблемой, то, скорее всего, ваш организм не воспринимает нормальным образом и глютен.



Причина в том, что и молочные, и мучные продукты, содержат один и тот же специфический вид сахара, который усугубляет пищеварительные проблемы.



Если после употребления молочных продуктов вы страдаете от кислотного рефлюкса, то, почти 100%, вам придется отказаться и от хлеба.

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