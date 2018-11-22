Комиссия, занимающаяся расследованием катастрофы самолета Су-27 во время международных учений в Украине, не исключает ошибки пилота. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в Минобороны.

Согласно Правилам расследования авиационных происшествий и инцидентов, на сегодняшний день расследование авиационной катастрофы с воздушным судном Су-27 осуществляет комиссия Главной инспекции Министерства обороны, пояснил собеседник агентства.

"Сейчас изучаются данные бортовых самописцев и записи разговоров пилотов с наземными службами. Что касается квалификации пилота, она не вызывает никаких сомнений - у него тысячи часов в воздухе, однако есть один нюанс - наибольшую часть своих летных часов он налетал на самолете МиГ, а Су-27 значительно тяжелее машина. Поэтому комиссия не может исключать ошибки пилота. Хотя окончательных выводов еще нет", - сообщил источник в Минобороны.

Как ожидается, комиссия должна закончить свою работу 20 - 25 декабря.

Напомним, 16 октября в районе села Уланов Винницкой области разбился Су-27 ВВС Украины. Самолет поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове для выполнения учебно-боевого вылета в рамках многонациональных учений "Чистое небо-2018".

В результате оба пилота погибли. Среди погибших - полковник Иван Петренко, начальник авиации воздушного командования Восток ВС ВСУ и военнослужащий Воздушных сил Нацгвардии США.