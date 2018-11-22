Из-за деструктивной позиции России переговорный процесс в Минске будет фактически заблокированным. Об этом сообщает вице-спикер парламента, участница переговоров Ирина Геращенко в Facebook.

Геращенко отметила, что президент Украины Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в Трехсторонний контактной группе. И Марчук, по словам Геращенко, будет жестко отстаивать позицию Украины.

"На мой взгляд, из-за деструктивной позиции России в минских группах, переговорный процесс будет фактически заблокирован. Россия не скрывает, что ставит на паузу переговоры в нормандском формате и минских группах, до президентских и парламентских выборов в Украине, на которых стремится протащить более лояльного Кремлю кандидата или кандидатку", - написала она.

Ранее мы писали о том, что Россия отказалась от заседания ТКГ в Минске.