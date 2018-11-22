Переговоры в Минске будут заблокированы - Геращенко [ Редактировать ]
Из-за деструктивной позиции России переговорный процесс в Минске будет фактически заблокированным. Об этом сообщает вице-спикер парламента, участница переговоров Ирина Геращенко в Facebook.
Геращенко отметила, что президент Украины Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в Трехсторонний контактной группе. И Марчук, по словам Геращенко, будет жестко отстаивать позицию Украины.
"На мой взгляд, из-за деструктивной позиции России в минских группах, переговорный процесс будет фактически заблокирован. Россия не скрывает, что ставит на паузу переговоры в нормандском формате и минских группах, до президентских и парламентских выборов в Украине, на которых стремится протащить более лояльного Кремлю кандидата или кандидатку", - написала она.
Ранее мы писали о том, что Россия отказалась от заседания ТКГ в Минске.
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