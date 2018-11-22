Цікаві факти: Пізанська вежа почала випрямлятися [ Редактировать ]
Пізанська вежа перестала "падати". Група спостерігачів, яка моніторить реставраційні роботи на архітектурному символі Пізи зауважила - кут нахилу вежі зменшився.
За їхніми даними, за останні 20 років - конструкція випрямилася на 4 сантиметри.
Фахівці жартують, що споруда помолодшала на два століття. Пізанська вежа, збудована як дзвіниця собору, височіє над містом уже 800 років. З дев'яностих на неї не пускають туристів - через нестабільність будівлі.
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