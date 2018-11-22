Передумала. У таборі демократів - дедалі більше розмов про можливе повернення Гілларі Клінтон у велику політику. Мовляв, вона могла б знову спробувати перемогти Трампа - на президентських виборах за два роки.

Дмитро Анопченко з'ясовував, чи потрібен американцям цей "камбек".

Ще два роки тому, програвши Трампові президентські перегони, вона заріклася - "ніколи більше", іде геть з політики. Але зараз, схоже, передумала. У будь-якому разі команда Клінтон потихеньку розвідує ґрунт - як відреагують американці, якщо вона таки повернеться.

І це вже не чутки. Нещодавно впливова The Wall Street Journal надрукувала статтю Марка Пенна - людини, яка була стратегом трьох виборчих кампаній Гілларі - двох сенатських, і останньої - президентської, - і краще за інших знає настрої самої Клінтон.

І в заголовку цього матеріалу - "Гілларі знову балотуватиметься" - немає знаку питання. Це ствердження. Мовляв, вона легко виграє праймеріз, адже серед демократів і раніше немає нікого, хто користувався б такою популярністю.

Сама Гілларі розсудливо витримує паузу - з'являється на публіці рідко, про свої плани - мовчить. І стаття її політтехнолога - пробна куля. Спосіб побачити, як відреагують медіа, товстосуми, які традиційно фінансують кандидатів, і - самі американці.

Тільки ось першу реакцію захопленою аж ніяк не назвеш. Радниця Трампа Келліен Конвей іронічно написала - "Боже, будь ласка, нехай так і буде"! Подив панує і в таборі демократів.

Проти повернення Клінтон - ті, хто два роки тому були її найпалкішими прихильниками. Журналісти CNN навіть заголовок написали - "Гілларі, зупинись, не треба".

В ефірі телеканалу, який, мабуть, найбільше її підтримував - провідні політичні оглядачі країни відверто говорили - повірити не можуть, що таке можливо. Зійшлися на тому, що Клінтон всіх розігрує.

Проте медійна артпідготовка її команди свідчить - усе не так просто. Із кінця цієї осені до травня наступного року триватиме тур Гілларі і Білла Клінтонів шістнадцятьма найбільшими містами Сполучених штатів та Канади - збиратимуть повні зали, аби відверто поговорити з прихильниками. Рейтинги Клінтон - теж не такі вже й погані.

Останнє опитування "Інституту Геллапа" дало їй 34% схвалення. Це, звісно, небагато, адже в період президентських перегонів цифра була за 40, але ж і дії Трампа зараз схвалюють лише 50% виборців. А він, на відміну від Клінтон, весь час у всіх на очах.

А ось у керівництві демократичної партії можливому "камбеку" зовсім не раді. Багато хто - зокрема й Барак Обама - вважають, що це не Трамп переміг, а Клінтон програла під час попередньої кампанії. І вже роблять ставки на інших кандидатів.

Але якщо Гілларі таки вирішить повернутися... її перемога - під великим питанням, а от сплутати однопартійцям усі карти - вона й справді здатна.