Депутаты Рады проголосовали за нового министра финансов [ Редактировать ]
В четверг, 22 ноября, на заседании Верховной Рады депутаты проголосовали за назначение Оксаны Маркаровой на должность министра финансов Украины.
"За" проголосовали 242 депутатов, "против" - никто не проголосовал, удержались от голосования 18 человек.
Верховная Рада 7 июня поддержала представление, поданное Гройсманом, об отставке Александра Данилюка с поста министра финансов. "За" проголосовали 254 народных депутата. Министерство в ранге "и.о." возглавила первый зам Данилюка Оксана Маркарова.
Ранее Оксана Маркарова озвучила прогнозы насчет повышения "минималки".
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