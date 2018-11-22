В четверг, 22 ноября, на заседании Верховной Рады депутаты проголосовали за назначение Оксаны Маркаровой на должность министра финансов Украины.

"За" проголосовали 242 депутатов, "против" - никто не проголосовал, удержались от голосования 18 человек.

Верховная Рада 7 июня поддержала представление, поданное Гройсманом, об отставке Александра Данилюка с поста министра финансов. "За" проголосовали 254 народных депутата. Министерство в ранге "и.о." возглавила первый зам Данилюка Оксана Маркарова.

Ранее Оксана Маркарова озвучила прогнозы насчет повышения "минималки".