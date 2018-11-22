В четверг, 22 ноября, в Черкасской области, около села Косари Каменского района, на 240 км автодороги Киев-Знаменка, произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает местное издание "ВиЧЕрпно".

Эту информацию подтвердил и пресс-офицер областной полиции Дмитрий Грищенко. По его словам, авария произошла с участием автомобилей BMW и Acura.

"В автомобиле BMW, разорвавшего пополам, погибли два человека, в автомобиле Acura два человека травмированы", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее мы писали о том, что во Львовской области столкнулись автомобиль Citroen Berlingo и автобус, что тоже окончилось смертельным исходом.