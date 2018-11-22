"Облгази" спростували інформацію про нібито саботування запуску процедури добового балансування блакитного палива. Оператори газорозподільних мереж почали добовий облік ще в травні цього року, тому, заява "Нафтогазу", що "Облгази" зривають добове балансування, - є "повною вигадкою та фейком" - про це сьогодні заявили у "Регіональній газовій компанії".

Також, у заяві стверджується, що саме компанія підконтрольна НАКу -"Укртрансгаз", напередодні звернулася до профільної Нацкомісії з проханням перенести запуск добового балансування.