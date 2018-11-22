У Києві на Міжнародному науковому форумі вивчали наслідки Голодомору в Україні [ Редактировать ]
Україна пам'ятає, світ визнає. У Києві розпочав роботу Міжнародний науковий форум, присвячений 85 роковинам Голодомору 1932-33 років. У ньому беруть участь науковці з Канади та Сполучених Штатів.
Серед питань, які обговорюють - осмислення наслідків Великого Голоду для України та світу, та збереження пам'яті про цю трагедію.
За словами першого віце-прем'єра Степана Кубіва, цього року понад 70 міст у різних країнах світу долучилися до вшанування пам'яті жертв Голодомору.
"Це 28 тисяч осіб щодоби. Це 1168 осіб щогодини. Це 20 осіб щохвилини. Тоді, у 1932-33 роках Голодомор знищив таку кількість людей. яка могла би скласти населення цілої країни", - наголосив Степан Кубів, перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі України.
"Як на мене, найважливіше - скільки на нашій землі і в нашому просторі не продзвеніло тоді і згодом у часовій прогресії дитячого сміху. Головний урок, який ми можемо винести з трагедії Голодомору - ставати сильними", - підкреслив Іван Малкович, поет, видавець, лауреат Шевченківської премії.
по теме
"Колиски надії": завдяки Фонду Віктора Пінчука пологові заклади України забезпечили новітнім обладнанням
Завдяки всеукраїнському проекту "Колиски надії" Фонду Віктора Пінчука, 33 центри на базі державних пологових закладів та дитячих лікарень устатковані найсучаснішим обладнанням для порятунку і догляду за новонародженими
День памяти жертв Голодомора 2018: программа мероприятий в Киеве
24 ноября в Украине пройдет 85-я годовщина Голодомора 1932-1933 годов
Річниця Революції Гідності: як в Україні вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні?
Дата з гірким присмаком. Україна відзначає День Гідності та Свободи. П'ять років тому на Майдані зібралися перші мітингувальники, обурені відмовою влади від європейського курсу. Протести тривали кілька місяців і завершилися кривавими подіями у лютому 2014-го
У столиці вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні
Рівно 5 років тому почалася революція, яка змінила нашу націю. 21 листопада люди вийшли на масову акцію протесту після зміни курсу на євроінтеграцію тодішньої влади. Цю дату тепер відзначають як День Гідності та Свободи
Пьяная женщина изрезала мужа
В Киеве задержали 35-летнюю женщину, тяжело ранившую своего сожителя