Україна пам'ятає, світ визнає. У Києві розпочав роботу Міжнародний науковий форум, присвячений 85 роковинам Голодомору 1932-33 років. У ньому беруть участь науковці з Канади та Сполучених Штатів.

Серед питань, які обговорюють - осмислення наслідків Великого Голоду для України та світу, та збереження пам'яті про цю трагедію.

За словами першого віце-прем'єра Степана Кубіва, цього року понад 70 міст у різних країнах світу долучилися до вшанування пам'яті жертв Голодомору.

"Це 28 тисяч осіб щодоби. Це 1168 осіб щогодини. Це 20 осіб щохвилини. Тоді, у 1932-33 роках Голодомор знищив таку кількість людей. яка могла би скласти населення цілої країни", - наголосив Степан Кубів, перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі України.

"Як на мене, найважливіше - скільки на нашій землі і в нашому просторі не продзвеніло тоді і згодом у часовій прогресії дитячого сміху. Головний урок, який ми можемо винести з трагедії Голодомору - ставати сильними", - підкреслив Іван Малкович, поет, видавець, лауреат Шевченківської премії.