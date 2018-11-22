На Міжнародному "Форумі партнерства" у Римі відзначили досягнення Харківської області - Юлія Світлична [ Редактировать ]
Розвиток і співпраця - про це говорять нині у Римі представники п'ятдесяти країн світу. Там триває "Форум партнерства", в якому бере участь і Україна.
Якими успішними проектами вже може похвалитися наша країна? І які ще попереду - про це далі.
Цікавість і багато запитань викликала доповідь представників України на "Форумі партнерства":
"Що було найбільшим викликом для існування правосуддя у вашій країні?"
"Ключовим завданням є безпека мого регіону. Другим - соціальний та економічний розвиток. Ми показуємо, що змінюється, що з'являється нове. Ми намагаємося розмовляти з людьми. И робити те, чого вони потребують. Я вважаю, що найправильніше для уряду та народу - чути одне одного", - наголосила Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації
Президент міжнародної організації партнерства IDLO Ірен Хан - ділиться враженнями від своєї поїздки до Харківського центру надання адміністративних послуг, роботу якого допомагала налагоджувати її організація.
"Ми бачили - наскільки задоволені громадяни. Це і є те, що викликає довіру до державних органів, бо саме в такій атмосфері можна отримати послуги та документи без корупції та хабарів. В інших країнах ми розповідали про цей досвід і люди казали мені - в європейських країнах також - що їм потрібно саме таке", - зазначила Ірен Хан, генеральний директор IDLO.
Результат сьогоднішньої зустрічі - це нові проекти у майбутньому, каже спеціальний гість форуму Юлія Світлична.
"Це гендерна рівність і боротьба з корупцією, також ми обговорили питання щодо дотримання прав людини - як пенсіонерів, так і людей з інвалідністю і внутрішньо переміщених осіб. Факт довіри до регіону ми маємо, маємо реалізовані проекти, маємо спільні гарні результати і маємо впевненість, що Харківська область і надалі буде підтримана нашими міжнародними партнерами", - заявила Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.
А в центрі Риму - українські реалії представлені у фотографіях. Виставку світлин, що розмістилася в арткафе, назвали "Якби не війна". Тут фото-розповіді волонтерок, які доглядали поранених бійців у госпіталі. І обличчя загиблих бійців. І війна - очима італійського фотографа.
Італійський фоторепортер Мікеле Чірілло у 2017 році побував в зоні АТО й привіз сюди, до Риму, свої фото-враження.
Зі своєю виставкою українці вперше вийшли за межі посольства. І отримали масу відгуків.
"Я особисто стикнулася з тим, що люди не в курсі, тобто люди кажуть: так, у вас і досі війна. От зараз у вас війна? Так! І пішов такий резонанс - пишуть і на Facebook посольства, і мені особисто пишуть, і люди розповідають, що приходять сюди іноземні туристи, і потім приводять своїх друзів", - підкреслила Алла Вольська, третій секретар посольства України в Римі з питань культурно-гуманітарного співробітництва.
Завтра очільницю Харківського регіону прийматимуть у Римському муніципалітеті. Про можливі спільні проекти говоритимуть із мером Вірджинією Раджи.
по теме
Форум партнерства у Римі: Юлія Світлична у якості спеціального гостя розповіла про реформи публічних фінансів та послуг
Як прозоро й ефективно здійснювати управління, зміцнювати довіру людей до державних установ та боротися з корупцією. Про це говорили в Римі, на Форумі партнерства. В якості спеціального гостя виступила голова Харківської обладміністрації
На Міжнародному бізнес-форумі відзначили досягнення України - Петро Порошенко
Президент України закликає до компромісу щодо розширення бази оподаткування єдиним соціальним внеском - про це він заявив під час зустрічі з представниками Європейської бізнес-асоціації. Які ще теми обговорювали?
Юрій Бойко проінспектував дороги в Україні: депутат обурений станом дорожного покриття
Уряд анонсував масштабну кампанію оновлення дорожнього покриття - чи задоволені водії?
Numbeo оприлюднив рейтинг найбільш забруднених міст Європи
Під час складання списку враховували якість повітря та води, рівень шуму, кількість зелених зон у містах та ситуацію із вивезенням сміття. Думки про екологічний стан питали і в містян
В харьковском метро образовалась "пробка" из пассажиров
21 ноября 2018 в харьковском метро произошло ЧП