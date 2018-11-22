Розвиток і співпраця - про це говорять нині у Римі представники п'ятдесяти країн світу. Там триває "Форум партнерства", в якому бере участь і Україна.

Якими успішними проектами вже може похвалитися наша країна? І які ще попереду - про це далі.

Цікавість і багато запитань викликала доповідь представників України на "Форумі партнерства":

"Що було найбільшим викликом для існування правосуддя у вашій країні?"

"Ключовим завданням є безпека мого регіону. Другим - соціальний та економічний розвиток. Ми показуємо, що змінюється, що з'являється нове. Ми намагаємося розмовляти з людьми. И робити те, чого вони потребують. Я вважаю, що найправильніше для уряду та народу - чути одне одного", - наголосила Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації

Президент міжнародної організації партнерства IDLO Ірен Хан - ділиться враженнями від своєї поїздки до Харківського центру надання адміністративних послуг, роботу якого допомагала налагоджувати її організація.

"Ми бачили - наскільки задоволені громадяни. Це і є те, що викликає довіру до державних органів, бо саме в такій атмосфері можна отримати послуги та документи без корупції та хабарів. В інших країнах ми розповідали про цей досвід і люди казали мені - в європейських країнах також - що їм потрібно саме таке", - зазначила Ірен Хан, генеральний директор IDLO.

Результат сьогоднішньої зустрічі - це нові проекти у майбутньому, каже спеціальний гість форуму Юлія Світлична.

"Це гендерна рівність і боротьба з корупцією, також ми обговорили питання щодо дотримання прав людини - як пенсіонерів, так і людей з інвалідністю і внутрішньо переміщених осіб. Факт довіри до регіону ми маємо, маємо реалізовані проекти, маємо спільні гарні результати і маємо впевненість, що Харківська область і надалі буде підтримана нашими міжнародними партнерами", - заявила Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.

А в центрі Риму - українські реалії представлені у фотографіях. Виставку світлин, що розмістилася в арткафе, назвали "Якби не війна". Тут фото-розповіді волонтерок, які доглядали поранених бійців у госпіталі. І обличчя загиблих бійців. І війна - очима італійського фотографа.

Італійський фоторепортер Мікеле Чірілло у 2017 році побував в зоні АТО й привіз сюди, до Риму, свої фото-враження.

Зі своєю виставкою українці вперше вийшли за межі посольства. І отримали масу відгуків.

"Я особисто стикнулася з тим, що люди не в курсі, тобто люди кажуть: так, у вас і досі війна. От зараз у вас війна? Так! І пішов такий резонанс - пишуть і на Facebook посольства, і мені особисто пишуть, і люди розповідають, що приходять сюди іноземні туристи, і потім приводять своїх друзів", - підкреслила Алла Вольська, третій секретар посольства України в Римі з питань культурно-гуманітарного співробітництва.

Завтра очільницю Харківського регіону прийматимуть у Римському муніципалітеті. Про можливі спільні проекти говоритимуть із мером Вірджинією Раджи.